GALATASARAY HABERLERİ: Davinson için scout akını

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. İki takımın karşı karşıya geleceği zorlu müsabakada tüm gözler Sarı-Kırmızılı oyuncunun üzerinde olacak. Aslan'da son haftalarda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

SCOUT AKINI OLACAK

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da Tottenham ile oynayacağı maça ünlü scoutlar akın edecek. Özellikle İngiliz ve İspanyol takımlarının scoutlarının bu maça gelerek Davinson Sanchez'i izleyecekleri öğrenildi. Perşembe günü oynanacak maçta eski takımına karşı mücadele edecek olan Kolombiyalı stoper, bu sezon Galatasaray ile 10 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist yaptı. (Takvim)

