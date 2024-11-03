GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen’in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı

11. haftayı BAY geçen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen antrenmana katılmadı. Son yapılan idmana katılmayan Nijeryalı yıldız, günü tedaviyle geçirdi.

Nijeryalı oyuncunun sağlık kurulunun tavsiyesi ile koruma amaçlı dinlenmeye alındığı belirtildi. Osimhen'in ciddi bir durumunun olmadığı, aşırı yüklemelere karşı önlem amacıyla böyle bir tasarrufta bulunulduğı öğrenildi. Nijeryalı golcünün 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Tottenham maçında görev alması bekleniyor. Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. (Türkiye)

