Liverpool’dan Hakan Çalhanoğlu için çılgın teklif

Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun, Premier Lig devinin radarında olduğu kaydedildi. İngiliz ekibinin, Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir teklifte bulunmaya hazırlandığı vurgulandı. TGRT Haber'in haberine göre; Liverpool'un Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediği aktarıldı. Liverpool'un Hakan Çalhanoğlu için şimdiden transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. İngiliz devinin transfer teklifinin 60 milyon Euro olduğu vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Liverpool'da forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Inter'in ise henüz net kararının kesinlik kazanmadığı belirtildi. Çalhanoğlu, bu sezon Inter'de 9 karşılaşmada forma şansı buldu. 30 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon Euro. Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nda 94 kez süre aldı. 30 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 20 gol sevinci yaşadı.