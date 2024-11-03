Onlara fırsat vermeyeceğiz!

Hafta içi idmanda İsmail Yüksek'in darbesiyle ayak bileğinden sakatlanan ve sonra sosyal medyada,mesajı veren Jose Mourinho, tüm planını yaptı. Takımını zorlu maça motive eden Fenerbahçe Teknik Direktörü, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada alınacak 3 puanın önemine değindi. Son toplantıda takım oyununun oturduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcının,dediği öğrenildi.Bu arada Jose Mourinho, 3'üncü kez Trabzonspor'a rakip olacak. Portekizli hoca, 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi Play- Off turunda Roma'nın hocası olarak karşılaştığı bordo- mavilileri iki maçta da mağlup etmişti.Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda borç açıklandı. Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını belirtti. Vodina kısa vadeli yükümlülüklerin 6 milyar 860 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin 5 milyar 711 milyon TL olduğunu ifade ederek, toplam borcuolarak duyurdu.