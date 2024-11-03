Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci analizi: Uğurçan Çakır mı, Livakovic mi?

Ligde haftanın karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken gözler deneyimli kalecilerde olacak. Bordo-Mavililer'de Uğurcan Çakır kariyer sezonunu geçirirken Sarı-Lacivertliler'de ise Dominik Livakovic formunun zirvesinde. İşte detaylar:



Trabzonspor'da Uğurcan, performansıyla takımını ayakta tutan isim olarak öne çıkıyor. Prime dönemini yaşayan milli file bekçisi, isabet eden 44 şutun 38'sine izin vermeyip %86'lık kurtarma değeri yakaladı. Maç başına 4.2 kurtarışla ligin en iyisi olurken rakibin kullandığı 2 penaltının da 1'ine 'dur' dedi. 4 defa kaleyi gole kapatan Uğurcan, 9 maçta 8 gol gördü. Ceza sahası dışından 18 şut kurtarış yaparken ağlarını 1 kez düşürdü.

CEZA SAHASI DIŞINDAN GOL YEMEDİ

Fenerbahçe'nin zirve yarışı vermesinde Livakovic'in katkısı tartışılmaz. 23 şutta 17 kurtarışa imza atan 29 yaşındaki eldiven, %74'lük karneye sahip olurken maç başına da 1.9'luk değer yakaladı. 9 karşılaşmada filelerini 7 defa düşüren Hırvat yıldız, 6 maçı gol yemeden bitirerek bu alanda zirveyi domine etti. Kalesindeki tüm golleri ceza sahası içinden görürken dışarıdan 6'da 6 ile başarılı bir iş çıkardı.

