Ancelotti’den Arda’ya: Aldırış etme, iyi yoldasın

Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle gündem olan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Defensacentral'de yer alan habere göre takımın patronu Ancelotti, medya baskısının milli futbolcunun performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor.
Bu nedenle Arda ile bir görüşme gerçekleştiren Ancelotti'nin "İyiliğin için bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor"
dediği aktarıldı. İtalyan hocanın Arda'ya daha fazla forma şansı vereceği kaydedildi. 19 yaşındaki yetenek, bu sezon 11 maçta 292 dakika süre buldu.