Ancelotti’den Arda’ya: Aldırış etme, iyi yoldasın

Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle gündem olan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Defensacentral'de yer alan habere göre takımın patronuBu nedenle Arda ile bir görüşme gerçekleştiren Ancelotti'nindediği aktarıldı. İtalyan hocanın Arda'ya daha fazla forma şansı vereceği kaydedildi. 19 yaşındaki yetenek, bu sezon 11 maçta 292 dakika süre buldu.