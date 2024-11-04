Aslan’ın gözü Kerem’de

Galatasaray'dan 12 milyon Euro ve sonraki satışın kârından %10 payla Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede performansıyla parladı. Portekiz ekibinde oynadığı 9 karşılaşmada 8 gol atıp, 4 asist gerçekleştirenBenfica, formuyla göz dolduran veSözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma şartının 100 milyon Euro'ya yükseltilmesi amaçlanıyor. Milli futbolcunun, 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.