BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da savunma düştü, hücum sustu

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Kazandığı maçları da zorlanarak alan siyahbeyazlılarda Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleri hayal kırıklığı yarattı ve liderle fark 8'e çıktı. Son dönemde hücumda etkinliği azalan Kartal'ın savunmasında da sıkıntılar göze çarpıyor.

Lig ve Avrupa'da oynadığı son 4 maçta rakiplerine 78 şut şansı tanıyan Beşiktaş, sadece 49 şutla karşılık verdi. Rakip, Kartal'ın ceza sahası içerisinde 138 kez topla buluşurken, Siyah-Beyazlılar ise 95 kez topla oynayabildi. Ligde ilk 8 haftada 5 gol yenirken, aynı golü sadece son 2 maçta ağlarında gördü.