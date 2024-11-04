BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da savunma düştü, hücum sustu

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Kazandığı maçları da zorlanarak alan siyahbeyazlılarda Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleri hayal kırıklığı yarattı ve liderle fark 8'e çıktı. Son dönemde hücumda etkinliği azalan Kartal'ın savunmasında da sıkıntılar göze çarpıyor.
Lig ve Avrupa'da oynadığı son 4 maçta rakiplerine 78 şut şansı tanıyan Beşiktaş, sadece 49 şutla karşılık verdi. Rakip, Kartal'ın ceza sahası içerisinde 138 kez topla buluşurken, Siyah-Beyazlılar ise 95 kez topla oynayabildi. Ligde ilk 8 haftada 5 gol yenirken, aynı golü sadece son 2 maçta ağlarında gördü.
3 GOL DE MASUAKU'NUN BÖLGESİNDEN
Kasımpaşa maçında başta Arthur Masuaku olmak üzere savunmanın hataları çileden çıkarırken Beşiktaş, acı tabloyla yüzleşmek zorunda kaldı. Demokratik Kongolu futbolcu, Muçi'nin attığı golde asisti yapan isim olsa da yenilen 3 golün de kendi bölgesinden gelmesi sonucu tepkilere maruz kaldı.
SAKATLIĞI UZADI, EKSİKLİĞİ DENGELERİ BOZDU
Rashica, milli aradan bu yana bir türlü iyileşemedi. 2 hafta süreceği düşünülen sakatlığında 3. haftaya gelindi. Kosovalı futbolcunun yokluğunda kanatlar işlemedi. Sakatlanana kadar takımın en çok kilit pas atan, en fazla asist beklentisi ve şans yaratan oyuncusu olan Rashica'nın eksikliği dengeleri bozdu. Takım savunması da sekteye uğrarken, özellikle kanatların sürekli değişmesi oyun planlarını altüst etti.
İMMOBİLE 2 MAÇ YOK
Bu arada Kasımpaşa maçında ikinci yarı oyuna devam edemeyen ve yerini Mustafa Hekimoğlu'na bırakan Ciro İmmobile'ye Beşiktaş'tan kötü haber geldi. Arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen 34 yaşındaki santrforun, Avrupa Ligi'nde Malmö ve Süper Lig'de Başakşehir maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Oyuncunun milli aradan sonra takıma dönmesi öngörülüyor.