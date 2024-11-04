BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst’un kader fikstürü

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftayı 6 galibiyet, 2 beraberlikle kapatan Beşiktaş son iki maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olarak 20 puanda kaldı. Üst üste iki yenilgiyle taraftarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılar ligde zirvenin 8 puan gerisinde yer aldı. Eleştiri oklarının hedefindeki siyah-beyazlı takım 7 günlük süreçte çok kritik iki sınava çıkacak. Beşiktaş, çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek, Süper Lig'de ise pazar günü Başakşehir'le deplasmanda kozlarını paylaşacak.

SONUÇLAR KADERİ BELİRLEYECEK

Malmö ve Başakşehir maçlarında elde edilecek sonuçlar Beşiktaş'ın adeta kaderini belirleyecek. Siyah-beyazlılar, iki müsabakayı da kazanırsa hem Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki iddiasını güçlü biçimde devam ettirecek hem de milli ara öncesi rahat bir nefes alacak. Bu maçlarda yaşanacak olası kayıplar ise siyah-beyazlı takım ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst üzerindeki baskıyı daha da artıracak. İki kulvarda birden kritik bir viraja giren Beşiktaş çarşamba günü Malmö'yü yenerek yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, pazar günü Başakşehir'i de mağlup ederek ligdeki yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. (Milliyet)

