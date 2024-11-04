Böyle bir ligi niye izlesinler

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından hakemler hakkında çok sert ifadeler kullandı. "Maçın adamı Atilla Karaoğlan"
diyerek sözlerine başlayan ve VAR'da görev alan Karaoğlan'ı eleştiren Mourinho şöyle devam etti: "Maçın içinde genç hakem vardı ama arkada Atilla Karaoğlan vardı. Görülmeyen adamdan maçın en önemli adamı oldu. Bütün F.Bahçe taraftarları adına konuşuyorum, bu hakemi istemiyoruz. Ben buraya gelmeden önce bir sürü şey söylendi ve ben inanmadım.
BENİ GETİRENLERİ DE SUÇLUYORUM
Ama bana söylenenler çok azmış, hatta yarısıymış. Sisteme karşı oynamak gerçekten çok zor ki bugün (dün) de sistemin bir adı vardı, o da Atilla. Trabzonspor iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Güçlü oyunculardan kurulu sistem takımı. Ama biz sisteme karşı oynadık. Beni getirenleri de suçluyorum. Hikâyenin yarısını anlatmışlar, tamamını anlatsalardı gelmezdim.
GÜLÜYORUZ! CİDDİYE ALIRSAK OLMAZ
Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister, Premier Lig, Fransa, Almanya, Hollanda ve Portekiz ligleri yayınlanıyor. Bu ligi niye izlesinler. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla kişi izleyecektir ve Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir."
YUMRUKLU SEVİNÇ!
Jose Mourinho, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sonrasında tribünlere yönelik yumruğunu kaldırarak hareket yapan Portekizli çalıştırıcının Trabzonsporlu Enis Destan'a da "F..k off" diyerek küfür ettiği ileri sürüldü. Mourinho, güvenlik güçlerinin yardımı ile soyunma odası koridoruna indirildi...
TEPKİ ÇEKEN HAREKET
Maç öncesinde oyuncular ısınmak için sahaya çıkarken Jose Mourinho da bir ara orta sahadaki oyuncularının yanına geldi. İrfan Can Eğribayat ile sohbet eden Portekizli hoca, geçen sezon olayların başlangıcı olarak görülen olta hareketini yapıp İrfan Can ve İsmail Yüksek ile şakalaştı.
İki oyuncu gülerek karşılık verirken sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarların bu hareket nedeniyle büyük tepkisi vardı.