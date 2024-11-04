Böyle bir ligi niye izlesinler

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından hakemler hakkında çok sert ifadeler kullandı.diyerek sözlerine başlayan ve VAR'da görev alan Karaoğlan'ı eleştiren Mourinho şöyle devam etti:Ama bana söylenenler çok azmış, hatta yarısıymış. Sisteme karşı oynamak gerçekten çok zor ki bugün (dün) de sistemin bir adı vardı, o da Atilla. Trabzonspor iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Güçlü oyunculardan kurulu sistem takımı.Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister, Premier Lig, Fransa, Almanya, Hollanda ve Portekiz ligleri yayınlanıyor. Bu ligi niye izlesinler. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım.Jose Mourinho, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sonrasında tribünlere yönelik yumruğunu kaldırarak hareket yapan Portekizli çalıştırıcının Trabzonsporlu Enis Destan'a da "F..k off" diyerek küfür ettiği ileri sürüldü. Mourinho, güvenlik güçlerinin yardımı ile soyunma odası koridoruna indirildi...Maç öncesinde oyuncular ısınmak için sahaya çıkarken Jose Mourinho da bir ara orta sahadaki oyuncularının yanına geldi.İki oyuncu gülerek karşılık verirken sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarların bu hareket nedeniyle büyük tepkisi vardı.