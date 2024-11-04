Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Karadeniz’i seviyor

Trabzonspor deplasmanında 42. dakikada En-Neysri'nin asistinde skoru 1-0 yaparak takımını öne geçiren Fred, ligde 4. golünü kaydetti. Sezon başında sakatlığı sebebiyle ilk 2 lig maçında takımını yalnız bırakan Fred, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına Rize deplasmanında çıktı. Çaykur Rizespor karşısında kariyerinin ilk hat-trick performansına imza atan Brezilyalı futbolcu, ligde gol attığı bir sonraki maçını yine Karadeniz'de yaşadı.

TRABZON VE RİZE'DE 6 GOL

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 3 kez gol sevinci yaşayan Fred, bu gollerin 2'sini Trabzonspor deplasmanında kaydetmişti. Sarı-Lacivertli ekibin geçen sezon 3-2 kazandığı Trabzonspor müsabakasının ilk yarısında 13. ve 45+4. dakikada fileleri havalandıran Fred, maç sonunda olayların da çıktığı müsabakada galibiyeti getiren isimlerden olmuştu.

Bu sezonun 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında attığı 3 golle, 5-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Fred, Trabzonspor karşısında da fileleri havalandırarak 3 puanda önemli bir pay sahibi oldu. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe forması giydiği 2 sezonda attığı 7 golün 6'sını Karadeniz'de kaydetti. Çaykur Rizespor karşısında 3 gol bulan Fred, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 2 deplasman müsabakasında da 3 kez gol sevinci yaşadı. Fred, diğer golünü ise Sivasspor ile geçen sezon deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında kaydetmişti. Deneyimli futbolcu, lig maçlarında Kadıköy'de henüz golle buluşamadı.

GEÇEN SEZON BATSHUAYI, BU SEZON AMRABAT

Trabzon deplasmanında 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın golüyle 3 puana uzanan Fenerbahçe, geçen sezonki galibiyetine benzer bir performans ortaya koydu. Geçen sezon Trabzonspor deplasmanda durum 2-2 iken Michy Batshuayi'nin maçın son bölümünde attığı golle 3-2 kazanan sarı-lacivertli ekip, bu kez Sofyan Amrabat'ın uzatmaların son dakikasındaki golüyle 3-2 galip geldi. Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında, Trendyol Süper Lig'de de Sipay Bodrum FK karşısında takım arkadaşlarını golle buluşturan Sofyan Amrabat, Trabzon deplasmanında ise ilk gol sevincini yaşadı.