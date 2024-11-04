Galatasaray maçı öncesi Tottenham’da iki sakatlık daha

Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham, sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Mücadele 4-1 Tottenham lehine sona erdi. Maçtra goller; 32. dakikada Rogers, 49. dakikada Johnson 75. ve 79. dakikalarda Solanke ve 90+6. dakikada Maddison'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Tottenham, Premier Lig'de 16 puana ulaştı. Aston Villa ise 18 puanda kaldı.

Daha önce Manchester City maçında 3 ismi sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Tottenham'da bu kez stoper tandemindeki bir isim daha sakatlandı. Cristiano Romero, 61. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alındı. Romero'nun stoperdeki arkadaşı van de Ven, Manchester City karşısında sakatlanmıştı. Diğer taraftan hücum oyuncusu Richarlison da sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçına devam edemedi.

Manchester City maçında sakatlanan diğer isimler Djed Spence ve Wilson Odobert olmuştu. Böylelikle Tottenham'ın sakatlık sayısı 5'e yükseldi. 5 ismin Galatasaray karşısında oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netleşecek.