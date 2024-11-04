Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi gerektiğini aktaran IlIcalı, "Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Birbirimize rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı yok" dedi. Futbolun saha içinde kalmadığını da vurgulayan Ilıcalı şöyle devam etti: "Yeni bir hakem rezaleti yaşandı.Genç hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. 'Sen çok gençsin, operasyon işlerinden haberin yok, sen bir dur' dediler ve VAR'dan gelen uyarılarla maç nasıl katledilir gösterdiler.Trabzonspor'un hakkı yenmesin ama yendi diye devre arası bize infaz kararı çıkmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye operasyon yapılmasın."