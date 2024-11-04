Şenol Güneş’ten Mourinho’ya tepki!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yenilgiyi hak etmediklerini belirtirken şanssızlıktan yakındı. Deneyimli çalıştırıcı, "Normal oyunda atmamız gereken golleri penaltıdan bulduk. Oyuncularımız futbolun adaletsizliğini ve şanssızlığını yaşadı. Bütün emeklerini ortaya koydular ama karşılığını alamadılar. Şans bizden yana olsaydı kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi. F.Bahçe'nin hocası Mourinho'nun VAR hakemi ile ilgili sözlerine de şöyle tepki verdi:Şenol Güneş, kaybedilen Göztepe maçından sonra "Bazı kararlar almamız gerekiyor" diyerek operasyon sinyali vermişti. Deneyimli hoca, planını dün hayata geçirdi. Bardhi, Dragus ve Orsic maç kadrosuna dahil edilmedi. Tecrübeli teknik adam, üç oyuncuyla ilgili soruya, "Bu maçın ambiyansını taşıyan oyuncular kullandık" cevabını verdi. Savic de sakatlıktan yeni çıktığı için dün görev alamadı. Karadağlı futbolcu, ligde oynanan son 6 müsabakada forma giyemedi.