Şerefsiz haysiyetsiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Takımı ve oyuncuları tebrik ettiğini dile getiren Doğan,Ya herkes ayağını denk alacak ya dadedi.Lig başından beri kötü yönetimlere tabi tutulduklarını vurgulayan Doğan,diye konuştu. Öte yandan Okay Yokuşlu'nun sayılmayan golü için maçın devre arasında kulüpten yapılan paylaşımda,ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor, Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden birisi olan Pirağa Uzun'u stadyumda ağırladı. Kore Gazisi olan 97 yaşındaki Uzun, karşılaşmayı bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte protokol tribününde izledi. Pirağa Uzun, tribünleri selamlarken hem taraftarlar hem de protokolde yer alanlar tarafından ayakta alkışlandı.Bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi 2 ayrı koreografi yaptı. Trabzon ve Trabzonspor için sembol isimlerin görsellerinin kullanıldığı ilk koreografide,ifadeleri yer aldı. İkinci koreografide ise Cumhuriyet'in 101. yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün görseliyleİlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri kullanıldı.