Şerefsiz haysiyetsiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Takımı ve oyuncuları tebrik ettiğini dile getiren Doğan, "Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine. Buraya, bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz! Artık sonuna geldi bu iş!
Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkese haddini çok sert şekilde bildirecek!"
dedi.
Lig başından beri kötü yönetimlere tabi tutulduklarını vurgulayan Doğan, "Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var. Çok net söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca. Bunun arkasında ne olduğunu biliyoruz. Burada iki operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor'a yapılan operasyon! İkinci operasyonu zamanı gelince açıklayacağız"
diye konuştu. Öte yandan Okay Yokuşlu'nun sayılmayan golü için maçın devre arasında kulüpten yapılan paylaşımda, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık"
ifadeleri kullanıldı.
ONUR KONUĞU
Trabzonspor, Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden birisi olan Pirağa Uzun'u stadyumda ağırladı. Kore Gazisi olan 97 yaşındaki Uzun, karşılaşmayı bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte protokol tribününde izledi. Pirağa Uzun, tribünleri selamlarken hem taraftarlar hem de protokolde yer alanlar tarafından ayakta alkışlandı.
TRİBÜNLERDE GÖRSEL ŞOV
Bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi 2 ayrı koreografi yaptı. Trabzon ve Trabzonspor için sembol isimlerin görsellerinin kullanıldığı ilk koreografide, "Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu"
ifadeleri yer aldı. İkinci koreografide ise Cumhuriyet'in 101. yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün görseliyle "
İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri kullanıldı.