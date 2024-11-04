Son sözü Fenerbahçe söyledi

F.Bahçe'ye hayat öpücüğü veren Amrabat, karşılaşma sonrası bir hayli sinirliydi ve hedefinde hakem vardı. Faslı oyuncu, saha içindeki tepkileri ve attığı gol için şunları söyledi: "Dürüstçe söyleyeyim; ben intikam duygusu taşıyan biri değilim.Ben bunu yapacak biri değilim. Ben adil oyundan yanayım, sert futboldan yanayım ancak adil olmalı her şey.Biz maalesef her maçı 11'e 11 oynamıyoruz. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum ama gerçekten çok sinirlendim. Topu tribüne vurdum, taraftarlar yanlış anlamasın bunu. Hareketim onlara değildi. Ben Allah inancı taşıyan birisiyim. Pozisyonum gereği çok gol atan bir oyuncu değilim ama bana göre attığım gol tesadüf değil."Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Amrabat, formaya iyiden iyiye alıştı. Geçen hafta Bodrum maçında ilk asistini yapan yıldız oyuncu, dün de ilk golünü attı. Ancak bu öyle bir gol oldu ki sarı-lacivertlilerin tarihe yazılacak ve uzun yıllar konuşulacak cinstendi.Trabzon'da geçen sezon 3-2 kazanılan maçta 2 gol birden atan Fred, dün de fileleri havalandırdı. 2023-24 sezonunda 25 karşılaşmada 3 gol atan Brezilyalı oyuncu, bu sezon 7. kez forma giydiği lig mücadelesinde 4'e ulaştı. Maçtan sonra, "Gol atmak, takıma katkı vermek güzeldir. Sonrasında iki gol yedik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Savaştık. Bunun keyfini çıkaracağız." dedi.Amrabat'ın 90+12'de gelen golüyle F.Bahçe yedek kulübesi soluğu sahada aldı.Portekizli hoca daha önce R.Madrid'i çalıştırırken takımının M.City'yi 3-2 mağlup ettiği maçta böyle bir sevinç yaşamış, hattaolarak anılan Mourinho herkesi şaşırtmıştı.Bu sezon ligdeki 7. golünü atan Dzeko karşılaşma sonrası öfkeliydi: "Ufacık temasta yukarıdan penaltı kararı çıkıyor. Biz bale yapmıyoruz, futbol oynuyoruz. Bizim lehimize olan pozisyonlarda VAR tuvalet molasındaydı herhalde. Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz."F.Bahçe, tahtaya mesaj bırakıp, anı ölümsüzleştirdi.Fenerbahçe, geçen hafta Bodrum FK ağlarını 14:30'da havalandırıp takımı adına bu sezonun Süper Lig'deki en erken golünü atmıştı, Amrabat ise 2014- 15'ten bu yana ligde Fenerbahçe'nin attığı Trabzonspor'un yediği en geç golü kaydetti.Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 25 Süper Lig maçını kaybetmedi (20G-5B) ve kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini sürdürdü.