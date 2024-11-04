Trabzon’da bu pozisyonlar çok konuşuldu

Trabzonspor, 38'de Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda golü buldu ancak iptal kararı çıktı. Okay topa vurmadan Mert Müldür'ü ittiği gerekçesi ile hakem Oğuzhan Çakır faul düdüğü çaldı. Bordo-mavililer sosyal medyadan "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık" ifadelerini paylaşıp "Bravo" mesajı attı.Mücadelenin 55. dakikasında Djiku'nun Okay'a müdahalesi sonrasında VAR uyarısı geldi. VAR'da bulunan Atilla Karaoğlan, orta hakemi çağırırken pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi.Fırtına,61'de bir kez daha penaltı kazandı. Çağlar'ın müdahalesinde yerde kalan Banza penaltı beklerken bir kez daha VAR devreye girdi. Pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.Fenerbahçe,85. dakikada bu kez penaltı bekleyen taraftı. Ceza sahası içindeki hava topu mücadelesinde Banza'nın eline geldiği gerekçesi ile penaltı bekledi. VAR pozisyonu incelerken devam kararı çıktı.90+9'da kritik anlardan biri yaşandı. Bu pozisyonda iki oyuncu birbirine girerken, Enis sarı kart gördü ancak daha önceden kartı olan Amrabat'a kart çıkmadı. Faslı oyuncu galibiyet golünü atarken Trabzonspor cephesi ise tepki gösterdi.