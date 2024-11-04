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Giriş Tarihi: 4.11.2024 11:17

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın 9 maçla açılacak.

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı yarın başlayacak

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

5 Kasım Salı
20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)
23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba
20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)
23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)
23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlayacak
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