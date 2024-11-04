Volkan Demirel geldi Fatih Tekke gitti!

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçında sahasında Alanyaspor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkardı: 0-0gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bodrum'da geçen hafta F.Bahçe deplasmanında kalesinde hatalı goller gören Sousa'nın yerine kaleyi ilk kez Gökhan Akkan korurken, Taylan Antalyalı da ilk defa 11'de forma giydi. Bu skorla alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki ekipten Bodrum FK puanını 11, konuk takım ise 10 yaptı.