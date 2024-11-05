Dursun Özbek’ten Osimhen sözleri: Bu sezon bizim oyuncumuz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı isim ve forma sponsorluğu imza töreninde açıklamalarda bulundu.

RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde konuşan Özbek, Sarı Kırmızılı futbol takımının yine başarılı bir dönem geçirdiğine dikkati çekti.

"OSIMHEN BU SEZON BİZİM OYUNCUMUZ"

Özbek, sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'le ilgili, "Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

"BAŞARIYA GİDEN HER YOLDA GALATASARAY VARDIR"

Yönetim kurulu olarak Galatasaray'ın başarısı için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktaran Özbek, "Amacımız taraftarlarımızı ve camiamızı memnun etmek. Başarı odaklı olduğumuzu kimsenin unutmamasını istiyorum. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır." diye konuştu.