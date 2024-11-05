Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11.haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, MR görüntülenmesi gerçekleştirilen İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamanın devamında Kahveci'nin tedavisine başlanıldığı belirtildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 5, 2024
Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak @AcibademSaglik Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi… pic.twitter.com/fdza0cNBua