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Giriş Tarihi: 5.11.2024 10:41 Son Güncelleme: 5.11.2024 10:45

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11.haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, MR görüntülenmesi gerçekleştirilen İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında Kahveci'nin tedavisine başlanıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması!
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