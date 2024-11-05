Göztepe’de Fofana sakatlandı

Göztepe, sakatlığı yüzünden son iki maçta forma giyemeyen Romulo'nun iyileşmesine sevinirken bu kez de Fofana'dan gelen haberle sarsıldı.

Sezon başında Chelsea'dan büyük umutlarla transfer edilen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu, Gaziantep FK deplasmanında rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlandı.

2-3 HAFTA YOK

Fofana'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezon başında Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlanıp sahalara dönemediği Göztepe'de Romulo'nun üzerine Fofana'nın da sakatlanması moralleri bozdu.

ROMULO DÖNÜYOR

Gaziantep deplasmanında iyileşmesine rağmen tam hazır olmadığı için yedek kulübesinde oturan Brezilyalı yıldız Romulo'nun bu hafta pazar günü Konyaspor maçında ilk 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.