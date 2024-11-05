Son dakika: Okan Buruk’tan Tottenham’a çift forvet!

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Tottenham ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk zorlu maçın taktiğini de, 11'ini de belirledi.

ÇİFT FORVETLE DEVAM

UEFA listesinde olmadığı için Roland Sallai'nin statü gereği forma giyemeyeceği mücadelede sarı kırmızılı takım 4-4-2 sistemi ile mücadeleye başlayacak. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sonuç aldığı Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den oluşan çift forvet anlayışına devam edecek.

SOL BEKTE BERKAN KUTLU

Dörtlü defansın savunma anlamında daha güvenilir olduğuna kanaat getiren Okan Buruk, Tottenham'ı çoklu savunma ile durdurmaya çalışacak. Dries Mertens'in orta sahada pres, baskı anlamında zayıf kaldığını düşünen sarı kırmızılı takımın teknik patronu tecrübeli oyuncusunu bu maçta da yedek oturtacak. Sallai'nin yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ı kanatta düşünen başarılı teknik adam, sol bekte ise jokeri Berkan Kutlu'yu oynatmayı planlıyor. Türkiye