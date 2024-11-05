Trabzonspor’da Çaykur Rizespor mesaisi

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da mücadelenin hazırlıkları devam ediyor.

Bordo Mavililer, maçın hazırlıklarını bu sabah saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından rondo ve mini kaleli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oyun ve kenar orta sonrası sonuçlandırma çalışmaları ile sona erdi. Fırtına, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.