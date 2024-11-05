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Giriş Tarihi: 5.11.2024 15:33

Trabzonspor’da Çaykur Rizespor mesaisi

Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA
Trabzonspor’da Çaykur Rizespor mesaisi

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da mücadelenin hazırlıkları devam ediyor.

Bordo Mavililer, maçın hazırlıklarını bu sabah saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından rondo ve mini kaleli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda oyun ve kenar orta sonrası sonuçlandırma çalışmaları ile sona erdi. Fırtına, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor’da Çaykur Rizespor mesaisi
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