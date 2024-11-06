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Giriş Tarihi: 6.11.2024 14:04

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya, Atletico'dan Reinildo'yu isteniyor

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Reinildo'yu gündemine aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya, Atletico’dan Reinildo’yu isteniyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalara şimdiden başladı. Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatmasından dolayı öncelikli hedef sol bek. Bazı isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine sol olarak ise Atletico Madrid'in yıldızı Reinildo Mandava geldi.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki sol bek için milli arada İspanyol ekibiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mozambikli oyuncu için Fenerbahçe, bonservis ödemek istemiyor. 2022 yılında Fransız ekibi Lille'den 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Mandava, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya, Atletico'dan Reinildo'yu isteniyor
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