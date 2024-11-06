Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar kadrosu belli oldu! Djiku ve İrfan Can yok

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertli kafilede yer alan 22 kişilik futbolcu kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı