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Giriş Tarihi: 6.11.2024 14:21 Son Güncelleme: 6.11.2024 14:41

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar kadrosu belli oldu! Djiku ve İrfan Can yok

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında AZ Alkmaar ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Trabzonspor maçında sakatlanan Djiku ve İrfan Can Kahveci Hollanda deplasmanına giden kafilede yer almadı.

Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar kadrosu belli oldu! Djiku ve İrfan Can yok

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertli kafilede yer alan 22 kişilik futbolcu kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı

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Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar kadrosu belli oldu! Djiku ve İrfan Can yok
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