Giovanni van Bronckhorst’tan Semih Kılıçsöy açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 yendi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Hollandalı teknik adam, "Önemli olan sonucu almaktı. Cumartesi gününden sonra bu sonuç çok önemliydi. Ciro Immobile yoktu, Milot Rashica döndü. Milot oyuna girdikten sonraki farkı görebiliyorsunuz. Tüm oyuncuların sizinle oynamasını istersiniz. Bazen sakatlar, bazen cezalılar oluyor. İlk dakikadan itibaren takım yapması gerekeni yaptı. Takımın agresifliği iyiydi. 3 puandan ve skordan dolayı memnunum" diye konuştu.

'SEMİH İYİ İŞLER YAPIYOR'

Semih Kılıçsoy'un sol kanatta ve santrforda oynayabileceğini anlatan van Bronckhorst, "Her iki pozisyonda da oynayabilir. Sol kanattan içeriye kat ederek oynuyor. İkinci yarıda çok daha tehlikeli olduğunu görebilirsiniz. Rakibe vücudunu yasladığı zaman şut çekebilen bir oyuncu. Ceza sahası en tehlikeli olduğu yer. Sol kanatta oynadığında doğru anlarda içeride olması gerekiyor. İyi gelişiyor, iyi işler yapıyor. Bugün attığı gol performansını, gelişimi açısından ona yardımcı olacaktır. Semih adına mutluyum" ifadelerini kullandı.

'İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK'

İlk iki maçta üzücü mağlubiyetler aldıklarını vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Lyon ve bugünkü maçtan 6 puan aldık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefine yaklaştırıyor. Avrupa'da maçlar zordur. Büyük takımlar beklenmedik sonuçlar alabiliyor. Mücadele etmeniz gerekiyor. Hiçbir şey garanti değildir. Maccabi maçını kendi sahamızda oynayamayacağız. Bu bizim için bir dezavantaj. Maccabi maçını da kazanırsak gruptan çıkmak adına hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'SONUÇTAN ÇOK MUTLUYUM'

Giovanni van Bronckhorst, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Fırsatlar buldular, bu fırsatları iyi savunduk. Bazen istediğinizi alamazsınız. Ben sonuçtan çok mutluyum. Jonas iyi oyuncu. Milli takımdan ön davet aldı. İkinci yarıda hücuma daha fazla destek verdi. Muçi de 3 maçta, 3 gol attı. Gabriel gerçek bir savaşçı gibi mücadele etti. 90 dakika oynama sözü vermişti. Salih ve Musrati'nin agresif tutumları önemliydi. Milot'un dönüşü de çok önemli. Pazar gününe odaklanacağız. Cumartesi günkü sonuçtan dolayı bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor."