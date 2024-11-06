Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kayseri halkından ve taraftarlarımızdan özür diliyorum

Ali Çamlı, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrasında yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu belirtti. Taraftara karşı mahcup olduğunu vurgulayan Çamlı, "Maçın bitmesine yakın ve maç sonrasında tribünde ve stadyum dışında dilimizi adeta kılıç gibi kullandığımız olayların muhatabı olduk. Sürekli kazanmayı arzulayan taraftarlarımızdan bazıları sinirlerine hakim olamayarak, şahsımızı ve ailemizi kötü sözlere muhatap edince, Kayserispor'a yıllardır fedakarca hizmet etmenin ve bir aile babası olmanın duygu ve düşüncesinde 'kem söz sahibini bağlar' demeden maalesef ben de karşılık verdim" ifadelerini kullandı.

Çamlı, Kayseri'de kendisinin "Ali hoca" kimliğine sahip olduğunu ve o gün yaşananların bu kimliğe yakışmadığını aktardı. Taraftarın hiçbir zaman böyle bir muameleyi hak etmediğinin altını çizen Çamlı, şöyle devam etti:

"Taşıdığım sorumluluğa yakışmayan, tamamen tahrik altında ve onların kötü sözlerine reaksiyon göstermiş olsam da böyle bir davranış sergilediğim için öncelikle hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Kayseri halkından ve bireysel manada kalbini kırdığım tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. İnanıyorum ki yıllardır Kayserispor'un başarısı için fedakarca mücadele eden ne şahsım ne saygı değer yönetimimiz ne de aynı fedakarlıkla bu mücadelemizi destekleyen taraftarlarımız böyle bir muameleyi asla hak etmedik. Hepiniz şahitsiniz, önce Allah'ın yardımı sonra sizlerin sonsuz destekleriyle fırtınalı süreçleri aşarak bu noktaya geldik. Sizinle beraber yürüdüğümüz yollarda bazen hedeflerimize ulaşamadık. Sizler nasıl üzüldüyseniz bizler de o duyguların en yoğun halini yaşadık."

Her adımlarında Kayserispor'un başarısını düşündüklerine ve hiçbir zaman Kayserispor'a olan sevdalarını lekeletmediklerine dikkati çeken Çamlı, "İçimizdeki o sevdayı günün her anında yaşadık ve yaşattık. Sizlerin de bu sevda birlikteliğimizde daha büyük başarılar ve zaferler umduğunuzu, beklediğinizi biliyoruz. Zaman, kalpleri kırmanın, gönülleri yaralamanın vakti değildir. Vakit, sevdamız Kayserispor'a sahip çıkma ve ona zaferler getirme vaktidir" ifadelerini kullandı.