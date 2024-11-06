Kore Gazisi Pirağa Uzun, SABAH Spor’a konuştu: Yaşadığım heyecan soğuk havayı unutturdu

Süper Lig'de geçen pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Bordo-Mavili kulübün özel davetlisi olarak stadyumdan izleyen Kore Gazisi Pirağa Uzun, mutluluğunu SABAH Spor'a anlattı...

Başkan Ertuğrul Doğan'ın misafiri olarak evinden özel araçla alınarak Papara Park Stadı'na getirilen 97 yaşındaki Uzun, "O günü hayatım boyunca unutamam. Eskiden maçları radyodan dinlerdim, sonra televizyondan izlemeye devam ettim. Geçen hafta Başkan, beni arayarak maça davet etti. Oğlumla birlikte bizi aldı. Önce yemeğe, sonra stadyuma gittik. Maçı protokolde birlikte izledik. Hava soğuktu, biraz üşüdüm ama maçı canlı seyredince soğuğu unuttum. Bu duyguyu 97 yaşımda yaşadım. Şükürler olsun" dedi.

"KAYBETMEK BENİ YIKTI!"

Stadın Türk bayraklarıyla donatıldığını anlatan Pirağa Uzun, "Trabzon gol atınca ayağa fırladım, sevincimden ağladım. 'Maşallah çocuklar' diye onlara seslendim. Maalesef maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Trabzon'da oynanan maçı gelen misafir takımın kazanması beni yıktı. Bundan sonra yaşadığım sürece stadyumda maçları izlemeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞTIM, PAS TUTMADIM"

97 yaşına kadar sağlıklı yaşamasının sırrını da anlatan Uzun, "Sağlıklı yaşamımı doğal ürünlerle beslenmeye borçluyum. Dağlarda inek baktım, taze süt ve tereyağı yedim, tarla ektim, ektiğim fasulye, domates, mısır gibi ürünlerle beslendim. Çok çalıştım. Atalarımızın dediği gibi 'Çalışan demir pas tutmaz'. Ben de pas tutmadım" dedi.