Okan Buruk’tan Tottenham açıklaması!





"TEK DÜŞÜNCEMİZ 3 PUAN ALMAK"

Tottenham'a karşı kazanmaları durumunda Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacağının hatırlatılması üzerine Buruk, "Türkiye Ligi'nde de takım olarak birçok rekor kırdık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazandığınız maçlar da size rekorlar getiriyor. Yarın için tek düşüncemiz 3 puan almak. Türk futbolu için de önemli bir gece. Türkiye'yi temsil ediyoruz. 3 puan aldığımız takdirde Avrupa Ligi'nde önemli bir yere geleceğiz. Çok zorlu bir maç bizi bekliyoruz. İyi bir takımla oynayacağız" diye cevap verdi.



"Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacağını düşünüyorum"

Böyle maçların kendilerini ekstra motive ettiğini belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacağını düşünüyorum. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri. Favorisi olduğunu da net bir şekilde biliyoruz. Sakatlıkları var, birçok maçta lig ve Avrupa'da farklı oyuncularla oynadılar. Kim çıkarsa çıksın çok iyi oyunculara sahipler" ifadelerini kullandı.



"BİZİM İÇİN DE TEK BÜYÜK HEDEF SAN MAMES'TE FİNAL OYNAYABİLMEK"

Birçok takımın hedefinin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "İlk ana hedefimiz ilk 8 içerisine girmek. Ondan sonraki oynayacağınız takımlar, bir sonraki dönem kadro yapınız, sakatlıkların durumunuz gibi birçok etken var. Birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Galatasaray'ın kadro kalitesine, oyuncu kalitesi, seyircimize, stadımızı, atmosferimize baktığımızda bizim için de tek büyük hedef San Mames'te final oynayabilmek. Bunu hayal ediyoruz. İnşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı.

Tottenham'ın geçiş hücumlarını da set oyununu da iyi oynayan bir takım olduğunu ifade eden Buruk, "Basklı oynayan bir takım. Önde oynayan bir takım. Kaptıkları toplarla da hızlı bir şekilde kaleye gidebiliyorlar. Hata yapmamak gerekiyor, topun bizde kalması gerekiyor. Sabırlı oyuna, hızlı oyuna önem vermemiz gerekiyor. Bu tip rakiplere karşı top bizdeyken yerleşimimizde önemli. Rakibimiz çok fazla rakiplerine pozisyon veren bir takım" dedi.



"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Son iki maçta farklı sistemlerle oynadıkları belirten 51 yaşındaki teknik direktör, "Ana oynadığımız oyun hep 4'lü savunma oldu. Rakibimin yapısına göre bunları zaman zaman değiştiriyoruz. Osimhen dün antrenmana çıktı. Oyuncularımızla ilgili karar vereceğiz. Ana düşüncemiz 4'lü savunma üzerine oldu. Bununla ilgili yarın net bir şekilde kararımızı vereceğiz. Galatasaray her takıma karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yarın da aynı şekilde kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.