TFF, Süper Lig’de 11. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı... İşte o konuşmalar

Süper Lig'in 11. haftasının merakla beklenen VAR kayıtları açıklandı. Trabzon- F.Bahçe müsabakasında bordo-mavililerin kazandığı iki penaltıdaki hakem diyalogları da yayınlandı.VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.HAKEM: Geliyorum.VAR: Bu temas noktası.HAKEM: Evet gördüm.VAR: Bir açım daha var.HAKEM: Teması gördüm.VAR: Şimdi normal hızda oynatıyorum.HAKEM: Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim.VAR: Anlaşıldı.VAR: Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.HAKEM: Geldim. Teması gördüm.VAR: Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi.HAKEM: Oynat hocam.VAR: Bileğe darbe anı.HAKEM: Benim için yeterli. Gördüm teması.Antalya'yı 2-0 yendiği maçta VAR'ın başındaki Onur Özütoprak, Antalyalı Djenepo'nun, Samsunlu Emre Kılınç'a müdahalesinin penaltı olabileceğini düşünerek Direnç Tonusluoğlu'nu monitöre çağırdı. Hakem pozisyonu 2 dakika incelerken 'devam' kararını değiştirmedi: VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. ORTA HAKEM: Tamam hocam. (İzledikten sonra) Onur hocam, ben topa mavilinin vurduktan sonra ayağının kaçınılmaz bir temas olduğunu düşünüyorum. O nedenle kararımda kalıyorum. Taçla oyuna başlıyorum. VAR: Anlaşıldı hocam.