TFF, Süper Lig’de 11. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı... İşte o konuşmalar

Süper Lig'in 11. haftasının merakla beklenen VAR kayıtları açıklandı. Trabzon- F.Bahçe müsabakasında bordo-mavililerin kazandığı iki penaltıdaki hakem diyalogları da yayınlandı. İşte VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile orta hakem Oğuzhan Çakır'ın konuşmaları:
(1- Djiku'nun, Okay'a müdahaledesi)
VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
HAKEM: Geliyorum.
VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra, 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor.
HAKEM: Evet gördüm.
VAR: Bir açım daha var.
HAKEM: Teması gördüm.
VAR: Şimdi normal hızda oynatıyorum.
HAKEM: Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim.
VAR: Anlaşıldı.
(2- Çağlar'ın, Banza'ya hareketi)
VAR: Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
HAKEM: Geldim. Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.
VAR: Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi.
HAKEM: Oynat hocam.
VAR: Bileğe darbe anı.
HAKEM: Benim için yeterli. Gördüm teması.
'KAÇINILMAZ BİR TEMAS'
Samsun'un,
Antalya'yı 2-0 yendiği maçta VAR'ın başındaki Onur Özütoprak, Antalyalı Djenepo'nun, Samsunlu Emre Kılınç'a müdahalesinin penaltı olabileceğini düşünerek Direnç Tonusluoğlu'nu monitöre çağırdı. Hakem pozisyonu 2 dakika incelerken 'devam' kararını değiştirmedi: VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. ORTA HAKEM: Tamam hocam. (İzledikten sonra) Onur hocam, ben topa mavilinin vurduktan sonra ayağının kaçınılmaz bir temas olduğunu düşünüyorum. O nedenle kararımda kalıyorum. Taçla oyuna başlıyorum. VAR: Anlaşıldı hocam.