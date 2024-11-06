Yaşadığım heyecan soğuk havayı unutturdu

Süper Lig'de geçen pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçını bordomavili kulübün özel davetlisi olarak stadyumdan izleyen Kore Gazisi Pirağa Uzun, mutluluğunu'a anlattı… Başkan Ertuğrul Doğan'ın misafiri olarak evinden özel araçla alınarak Papara Park Stadı'na getirilen 97 yaşındaki Uzun, "O günü hayatım boyunca unutamam. Eskiden maçları radyodan dinlerdim, sonra televizyondan izlemeye devam ettim.Maçı protokolde birlikte izledik. Hava soğuktu, biraz üşüdüm ama maçı canlı seyredince soğuğu unuttum." dedi.Stadın Türk bayraklarıyla donatıldığını anlatan Pirağa Uzun, "Trabzon gol atınca ayağa fırladım, sevincimden ağladım.Trabzon'da oynanan maçı gelen misafir takımın kazanması beni yıktı. Bundan sonra yaşadığım sürece stadyumda maçları izlemeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.yaşına kadar sağlıklı yaşamasının sırrını da anlatan Uzun, "Sağlıklı yaşamımı doğal ürünlerle beslenmeye borçluyum.Çok çalıştım. Atalarımızın dediği gibi 'Çalışan demir pas tutmaz'. Ben de pas tutmadım" dedi.