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Giriş Tarihi: 7.11.2024 15:49

Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir’le oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

İHA
Beşiktaş’ta, Başakşehir maçı mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı.

Siyah Beyazlılar, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Dünkü Malmö maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı idman, pas ve 5'e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kartal, Başakşehir maçı hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 9 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak.

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Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı mesaisi başladı
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