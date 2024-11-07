Beşiktaş’ta, Başakşehir maçı mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları başladı.

Siyah Beyazlılar, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Dünkü Malmö maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı idman, pas ve 5'e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kartal, Başakşehir maçı hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 9 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak.