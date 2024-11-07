İkisine de görev yok! Haftanın maçı Meler’in

Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. TFF, Trabzonspor- F.Bahçe maçını yöneten ve kararlarıyla tartışmalara nedenLider G.Saray ile 2. sıradaki Samsunspor müsabakasında ise düdük Halil Umut Meler'in olacak. Program şöyle:8 KASIM CUMA:20.00 Kasımpaşa-Kayseri: Mehmet Türkmen9 KASIM CUMARTESI:13.30 Antalyaspor-Bodrum: Alper Akarsu16.00 Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın19.00 Adana Demir-Eyüp: Direnç Tonusluoğlu19.00 Ç.Rize-Trabzonspor: Zorbay Küçük10 KASIM PAZAR:13.30 Göztepe- Konya: M.Ali Metoğlu16.00 G.Saray-Samsun: Halil Umut Meler19.00 Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman19.00 Fenerbahçe-Sivas: Kadir Sağlam