İkisine de görev yok! Haftanın maçı Meler’in

SÜPER
Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. TFF, Trabzonspor- F.Bahçe maçını yöneten ve kararlarıyla tartışmalara neden Oğuzhan Çakır ile VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a görev vermedi.
Lider G.Saray ile 2. sıradaki Samsunspor müsabakasında ise düdük Halil Umut Meler'in olacak. Program şöyle:
8 KASIM CUMA:
20.00 Kasımpaşa-Kayseri: Mehmet Türkmen
9 KASIM CUMARTESI:
13.30 Antalyaspor-Bodrum: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demir-Eyüp: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Ç.Rize-Trabzonspor: Zorbay Küçük
10 KASIM PAZAR:
13.30 Göztepe- Konya: M.Ali Metoğlu
16.00 G.Saray-Samsun: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe-Sivas: Kadir Sağlam