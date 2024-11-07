Son dakika: Şenol Güneş neşteri vuruyor! Milli arada toplantı

Süper Lig'de kötü gidişata bir türlü son veremeyen ve 10 maç sonunda ateş hattının sadece 2 puan önünde yer alan Trabzonspor'da ilk yarıda kalan 6 maç birçok oyuncu için kader haftası niteliğinde.

Hemen hemen tüm basın toplantılarında 'Oynayan veya oynamayan her oyuncu gidebilir' mesajını paylaşan Teknik direktör Şenol Güneş, önümüzdeki milli arada yönetimle transfer toplantısı yapacak.

ERTUĞRUL DOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Takımdaki birçok oyuncunun performansından memnun olmayan Güneş'in ekibiyle birlikte transfer çalışmalarına başladığı belirlenirken, milli arada tespit edilenleri Başkan Ertuğrul Doğan ile paylaşacak.

"FORMANIN HAKKINI VERİN"

Deneyimli teknik adamın oyuncularla yaptığı toplantılarda da "Trabzonspor'da kalmak isteyen formanın hakkını verecek. Kalan haftalar sizler için önemli bir sınav" dediği belirtildi.