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Giriş Tarihi: 8.11.2024 20:07

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İHA
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam AZ Alkmaar'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

AZ Alkmaar maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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