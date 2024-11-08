Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam AZ Alkmaar'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

AZ Alkmaar maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.