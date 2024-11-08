Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızı Fred için Suudi Arabistan devleri sıraya girdi!

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, sergilediği performansla taraftarların gözbebeği haline gelmişti.

Öyle ki Fred'in olmadığı maçlarda taraftarlar büyük endişe içine giriyordu.Ancak sarı-lacivertli taraftarların içini cız ettirecek bir haber Suudi Arabistan'dan geldi.

Sambacı için Suudilerin iki ekibi Al-Hilal ve Al- Ahli'nin Fenerbahçe'ye teklif geldiği ortaya çıktı.

30 MİLYON EURO İSTENDİ

İki kulübün de Fenerbahçe'ye Fred için 20 milyon euro civarında bir bonservis önerdiği belirtildi. Yönetimin ise 15 milyon euro piyasa değeri olan 31 yaşındaki orta saha için 30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.Bu sezon sarı-lacivertli formayla Avrupa Ligi, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde toplamda 12 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Sporx