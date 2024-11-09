Amed SK - Keçiörengücü maçından gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig 12. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla Amed SK 14 puana, Ankara Keçiörengücü ise 15 puana yükseldi.
Karşılaşma öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Volkan Bayarslan, Kadir Akıllı, Kemal Elmas
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, N'Koulou (Dk. 46 Veli Çetin), Ömer Bayram, Murat Uçar, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 72 Oktay Aydın), Cassubie (Dk. 87 Lovric), Bruno Lourenço, Gradel, Traore, Assombalonga (Dk. 87 Yakal Taylan)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş, Erkam Develi, Camara (Dk. 79 Dembele), Rroca (Dk. 65 Oğuzhan Ayaydın), Traore (Dk. 79 Yılmaz Basravi), Abazaj (Dk. 90+1 Ali Dere)
Sarı kartlar: Dk. 71 Bruno Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+1 Orhan Nahırcı, Dk. 76 Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü)