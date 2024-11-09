BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Svensson’a Gio dokunuşu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, göreve geldiğinde, "Hollanda'da ofansif bir oyuncuydu. Burada çok fazla bu yönünü gösterememiş, defansif bir bek olmuş" dediği Jonas Svensson'u eski günlerine döndürdü. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a bedelsiz olarak imza atan ve 1 milyon Euro yıllık ücretle oynayan Norveçli futbolcu, performansıyla zirve yaptı.

Hollanda kariyerinde AZ Alkmaar forması giyerken iki sezon çift haneli gol-asist katkısına ulaşan Svensson, Türkiye serüveninde ise 4 gol katkısını aşamamıştı. Ancak bu sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan 31 yaşındaki oyuncu, şu ana dek 15 maçta 1 gol, 3 asiste ulaşarak Türkiye kariyerindeki en yüksek gol katkısını şimdiden egale etti. Tecrübeli isim, 1 gole daha etkide bulunması halinde, son 5 sezonda en çok skor ürettiği döneme ulaşmış olacak.