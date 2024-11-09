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Giriş Tarihi: 9.11.2024 09:36 Son Güncelleme: 9.11.2024 10:14

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına'da zorlu dönemeç

Kaybetmeye artık tahammülü kalmayan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’a konuk olacak., Ligde 12 puanla 11. sırada yer alan Bordo-Mavililer, Karadeniz derbisini kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

YUNUS EMRE SEL
ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına’da zorlu dönemeç

Oynadığı son iki maçı da kaybeden Trabzonspor, bugün kendisi gibi sıkıntılı günler geçiren Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 12 puanla 11. sırada yer alan bordo- mavililer, Karadeniz derbisini kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

Oyuncularını uyararak bu mücadelenin ayağa kalkmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten teknik direktör Şenol Güneş'in, "F.Bahçe maçında neler yapabileceğinizi gösterdiniz, şimdi daha iyisini yapabiliriz. Milli ara öncesi 3 puan önemli. İstediklerimizi yapıp yakaladığımız pozisyonları sonuçlandırmalıyız" dediği öğrenildi.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Olawoyin, Amir, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Batagov, Barisic, Okay, Lundstram, Visca, Cham, Cihan, Banza

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ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına'da zorlu dönemeç
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