FENERBAHÇE HABERLERİ: 200 bin Euro ile Fener’i yendiler

Fenerbahçe'yi 23 yaş ortalamasıyla yenen AZ Alkmaar'da golleri atan Kees Smit (18), Ro-Zangelo Daal (20) ve Denso Kasius'un (22) aldıkları yıllık maaşlar yeşil sahadaki meslektaşlarına göre oldukça düşük kalıyor.

Altyapıdan yetişen iki oyuncu Smit (12 bin Euro) ve Daal (45 bin Euro) toplamda 57 bin Euro kazançlarıyla kıskandırırken geçen sezon takıma bedelsiz katılan Kasius ise 144 bin Euro alıyor. Fenerbahçe'yi golleriyle yıkan üç oyuncunun AZ Alkmaar'a toplam maliyeti yıllık yalnızca 201 bin Euro (7.4 milyon TL).