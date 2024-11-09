GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da İsmail Jakobs gelişmesi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'la karşılaşacak. 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi. Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

ICARDI VE KAAN YOK, JAKOBS DÖNÜYOR

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yarınki müsabakada forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek. Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Samsunspor maçıyla sahalara dönecek.

DAVINSON SANCHEZ SINIRDA

Sarı-Kırmızılıların savunmadaki lideri Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kolombiyalı stoper, Samsunspor mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.