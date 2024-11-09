Jose Mourinho: ’Türkiye’de en iyi takım şampiyon oluyor’ deme imkanım olsaydı mutlu olurdum

"TÜRKİYE'DE EN İYİ TAKIM ŞAMPİYON OLUYOR, VAR VE SAHA HAKEMLERİ HARİKA' DEME İMKANIM OLSAYDI ÇOK MUTLU OLURDUM"

Portekizli hoca, Türk futbolu ve hakemlerle ilgili konuşmalarının art niyetli şekilde gündemde tutulmasıyla ilgili de "Ben buraya geldiğim zaman söylemiştim: 'Ben Türk ligi için çalışmak istiyorum ama her şeyden önce Fenerbahçe için çalışmak istiyorum.' diye. Tabii eğer şöyle bir imkan olsaydı dünyanın en mutlu insanı olurdum çünkü benim için de prestij olurdu. Şunu söyleyebilseydim çok mutlu olurdum: 'Evet, Türkiye ligi harika bir lig. Türkiye liginde olmak bir rüya. Türkiye liginde en iyi olan takım şampiyon oluyor. VAR hakemleri, saha hakemleri gerçekten harika.' deme imkanım olsaydı çok mutlu olurdum. Eğer her şey hakkında iyi konuşuyor olabilseydim çok mutlu olurdum ama tecrübem bana şunu söylüyor. Türkiye liginde değişmesi gereken şeyler var. Çünkü Türkiye, Türk liginden çok daha büyük. Sadece futbol değil, Türkiye ligi. Türk milli takımının tarihi, aynı zamanda milli takımda oynayan oyuncular da var. Dünyanın büyük liglerine, çok büyük kulüplere giden çok fazla Türk oyuncular var. Arda, Real Madrid'e gitti, yıllar önce Arda Turan Barcelona'ya gitmişti. Ferdi, Premier Lig'e gitti. Dolayısıyla burada yetenek var, tutku da var. Burada şampiyon olmayı tabii çok isterim ama şampiyon olamasam da en azından temiz ve dürüst bir şekilde şampiyon olan takımı tebrik etmek isterim. Belirtmiş olduğum gibi benim için beni ilgilendiren şey yeter ki Türk futbolu harika olsun" diyerek sözlerini noktaladı.