PSG’de Filistin pankartı toplantısı

PSG'nin, Atletico Madrid ile oynanan maçta "Free Palestine" yazılı pankart açılması üzerine, Fransız hükümeti yetkilileriyle toplantıya katıldığı açıklandı. Paris Saint-Germain (PSG), Çarşamba akşamı Parc des Princes'de oynanan Atletico Madrid maçında, Collectif Ultras Paris (CUP) tarafından tribünlerde açılan "Free Palestine" (Özgür Filistin) pankartının ardından tepki topladı. Cuma sabahı Fransa Spor Bakanlığı'na çağrılan PSG yönetimi, Spor Bakanı Gil Avérous, İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Devlet Sekreteri Othman Nasrou ve Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez ile bir toplantı gerçekleştirdi.

TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLECEK

PSG'yi temsilen Genel Müdür Victoriano Melero ve Güvenlik Direktörü Michel Besnard'ın katıldığı görüşmede, kulüp yetkilileri bu pankartın stadyuma girişinde haberdar olmadıklarını iddia ederek, CUP tarafından hazırlanan tifoların içeriklerini önceden bilmelerinin mümkün olmadığını savundu. PSG, ilerleyen dönemde stadyuma sokulacak her tifo için önceden görsel onay alacaklarını taahhüt etti. Ayrıca, ultras grubunun pankart hazırlık süreçlerini gözlemlemek için kulüpten bir temsilci görevlendirileceği ifade edildi.

TİFO YASAĞI GELDİ

Fransa İçişleri Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, CUP grubunun maç dışındaki günlerde Parc des Princes'e girişinin süresiz olarak yasaklandığı belirtildi. Ayrıca PSG, yıl sonuna kadar ultras grubunun maçlarda tifo yapmasını yasakladı. PSG'nin, gerekli durumlarda stadyuma giriş yasakları ve ticari yaptırımlar uygulamaktan çekinmeyeceği vurgulandı. Toplantıda yasal bir değerlendirme yapılırken, Fransız kamu otoritelerinin PSG'nin taahhütlerini yakından takip edeceği ve gerektiğinde konuyu yargıya taşıyabilecekleri kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Devlet Sekreteri, "Spor karşılaşmalarının her türlü siyasi mesajdan arındırılmış alanlar olarak kalmasını sağlamak adına PSG'nin bu taahhütlerinin yerine getirilmesini dikkatle izleyeceklerini" belirtti.