Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Şenol Güneş’e güvenimiz tam

Kulübün sezon öncesi büyük beklentilerle teknik direktörlük görevine getirdiği Şenol Güneş'in lig performansıyla ilgili soruyu, Şenol Güneş"in hem Trabzonspor'da hem de İstanbul takımlarında şampiyonluğu bulunan bir hoca olduğunun altını çizerek yanıtlayan Doğan "Şenol Güneş hocamızla yeni bir yola çıktık. Kendisi Türkiye'nin en önemli hocalarından biri, en önemli teknik direktörlük kariyerlerinden birine sahip. Hem Trabzon'da şampiyonluk yaşadı hem de İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Dolayısıyla kendisine teknik, taktik anlamda zaten bir şey konuşamayız ama insanlığına adamlığına, kalbine, gönlüne kefiliz ve aramızda çok güzel bir ilişki var Şenol Hoca da alınan sonuçlardan memnun değil haliyle. Bizim de memnun olmamız söz konusu değil. Taraftara bu konu da mahcubuz, her yerde söylüyorum ben. Ama Şenol Hoca'ya güvenimiz tam, Trabzonspor'u Bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak ki zirve yarışının içine sokacaktır" dedi.

"HERKESE HAK ETTİĞİ CEVABI VERDİM, VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan konuyla ilgili "Trabzonsporlu olmak her yerde ilk olmak anlamına geliyor. Sağ olsunlar bize yeni bir ilki yaşattılar. Ben başkanlığım süresince herkese hak ettiği cevabı verdim vermeye devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

"TRABZONSPOR'UN HAKKI KASITLI OLARAK YENMEKTEDİR"

Özellikle Fenerbahçe derbisi sonrası oluşan gergin ortam ve hakem tartışmaları ile ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan "Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir" iddialarını tekrarlayarak, "Bunu daha önce söyledim, tekrarlıyorum. Lafımın arkasındayım. Trabzonspor'un mücadelesi bunlarla devam edecektir, yıllardır devam ediyor. Trabzonspor efsanesi yaratılırken de bu böyleydi şu anda böyle. Maalesef ki, üzülerek söylüyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır. Bütün Trabzonsporlular hep birlikte olduğumuz müddetçe bir şekilde bu işlerin içinden çıktık, bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"İKİ ŞEHİR KARDEŞTİR"

Bugün oynanacak Rizespor maçına da değinen Doğan, "Bugün de komşumuzla maçımız var, Rizespor'la, ben dün Rizespor'un değerli bir başkanı var, kendisiyle de konuştum. Şunu söyleyeyim 2 şehir kardeştir, komşudur. Aramızda en ufak bir şeyin yaşanması bile aklımızdan geçmemektedir bugün hak edenin kazandığı, hakemin hiçbir şekilde sahaya müdahil olmadığı, ne Rizespor'un ne Trabzonspor'un hakkını yemediği bir maç diliyorum" şeklinde konuştu.

"TOLGA ZENGİN KONUSUNDA YANLI BİR TUTUM VAR"

"Trabzonspor – Fenerbahçe derbisin ardından yayına çıkmayan eski kalecileri Tolga Zengin'in yorumculuğunun yayıncı kuruluş tarafından sona erdirilmesiyle ise Doğan, "Ben Tolga kardeşimizle konuştum. Tolga duruşuyla Trabzonsporluluğuyla her zaman her yerde Trabzonspor'un hakkını savunmuştur. Ama böyle şeyler sadece bizim hakkımızın savunulduğu zaman insanların başına geliyor. Rakiplerin buna benzer maçlarında yapılan yorumların bir karşılığı olmuyor Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da yanlı bir tutum söz konusu oluyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.