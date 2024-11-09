Yeni Zlatan milli kadroda

A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. TFF'nin uzun süredir Ay-Yıldızlı ekibe kazandırmak için uğraştığı Porto'nun İsveç doğumlu Türk kökenli santrforu Deniz Gül de listeye dahil edildi. Daha önceAyrıca bir dönem Trabzonspor'da forma giyen, Westerlo'dan orta saha Doğucan Haspolat da ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna alındı.KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik ORTA SAHA: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü FORVET: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus AkgünKONFERANS Ligi'nde önceki akşam Başakşehir, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı.Bu skandal pankarta izin veren UEFA'ya Başakşehir tepki gösterdi. Dün de UEFA, turuncu-lacivertli kulübe özür mesajı gönderdi ve konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da konuyla ilgili "Kopenhag da sanıyorum bir özür yayınlamak durumunda kalacak. Kabul edilemez olduğunu en azından UEFA'ya kabul ettirmiş olduk" ifadelerini kullandı.