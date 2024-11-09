Yeni Zlatan milli kadroda

A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. TFF'nin uzun süredir Ay-Yıldızlı ekibe kazandırmak için uğraştığı Porto'nun İsveç doğumlu Türk kökenli santrforu Deniz Gül de listeye dahil edildi. Daha önce İsveç 21 Yaş Altı Takımı'nda oynayan ve Zlatan İbrahimovic'in varisi olarak gösterilen 20 yaşındaki 1.90'lık oyuncu, şans bulması halinde Galler karşısında ilk kez Türkiye formasını sırtına geçirecek.
Ayrıca bir dönem Trabzonspor'da forma giyen, Westerlo'dan orta saha Doğucan Haspolat da ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna alındı.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik ORTA SAHA: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü FORVET: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün
SKANDAL PANKART İÇİN UEFA ÖZÜR DİLEDİ
KONFERANS Ligi'nde önceki akşam Başakşehir, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı. Müsabakada Kopenhag taraftarları, küfür içerikli bir pankart hazırlayarak stadyuma astı.
Bu skandal pankarta izin veren UEFA'ya Başakşehir tepki gösterdi. Dün de UEFA, turuncu-lacivertli kulübe özür mesajı gönderdi ve konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da konuyla ilgili "Kopenhag da sanıyorum bir özür yayınlamak durumunda kalacak. Kabul edilemez olduğunu en azından UEFA'ya kabul ettirmiş olduk" ifadelerini kullandı.