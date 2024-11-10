Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bandırma evinde Bolu'yu rahat geçti
Giriş Tarihi: 10.11.2024 15:56

Bandırma evinde Bolu'yu rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Boluspor'u 2-0 yendi.

AA
Bandırma evinde Bolu’yu rahat geçti
Teksüt Bandırmaspor 2 - 0 Boluspor

﻿﻿Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Güner Mumcu Taştan

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel (Dk. 87 Paulinho), Mehmet Özcan, Mulumba (Dk. 90+3 Rodrigo), Diniyev (Dk. 68 Hikmet Çiftçi)﻿, Faruk Can Genç, İbrahim Kaya (Dk. 68 Kerem Atakan Kesgin), Paixao (Dk. 90+3 Mexer)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 75 Anıl Koç), Jefferson (Dk. 46 Estrela), Mukairu (Dk. 75 Eren Aydın), Oulare (Dk. 87 Ali Ülgen), Onur Ulaş, Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 75 Babacar)

Goller: Dk. 45+2 İbrahim Kaya, Dk. 76 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor),
Sarı kartlar: Dk. 20 Onur Ulaş, Dk. 30 Jefferson, Dk. 72 Hüsamettin Yener, Dk. 79 Oğuz Güçtekin (Boluspor), Dk. 23 Nomel, Dk. 31 Mulumba, Dk. 50 Sergen Piçinciol, Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin (Teksüt Bandırmaspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Bandırma evinde Bolu'yu rahat geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA