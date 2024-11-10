BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Kartal, Başakşehir deplasmanında

Zirve mücadelesinde Galatasaray ile 8 puanlık farkı kapatmayı isteyen Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada mağlup olan, Avrupa Ligi'nde ise Malmö galibiyetiyle yara saran Siyah-Beyazlılar, bugün de kazanarak rahat bir nefes almanın peşinde. Başakşehir ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Kartal 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 6 kez de mağlup oldu. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer, Onur, Deniz, Crespo, Pelkas, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Semih