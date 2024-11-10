Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bodrum FK'nın hasreti 5 maça çıktı
Giriş Tarihi: 10.11.2024 12:23

Bodrum FK'nın hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig'de öne geçtiği deplasmanda Antalyaspor'la girdiği gol düellosunu 3-2 kaybeden Bodrum FK'nın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

DHA
Bodrum FK’nın hasreti 5 maça çıktı

Ligde ilk sezonunu geçiren yeşil-beyazlı ekip, 12 maç sonunda milli araya 11 puanla düşme hattına gerileyerek girdi.

Milli ara dönüşü 23 Kasım Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Bodrum ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, mağlubiyete rağmen takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

Demirel, "Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimiz değerleri hayata geçirmeye çalışan bir ekip var. Milli takım arasından sonra daha güçlü bir şekilde yukarıya tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum FK'nın hasreti 5 maça çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA