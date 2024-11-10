GALATASARAY SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Liderin konuğu Samsun

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham zaferi sonrası İcardi'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray, bugün ligde bir maç fazlasıyla 3 puan gerisinde olan Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı kazanarak zirvedeki yerini sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı takım, yenilmezlik serisini 13'e çıkarıp milli araya da moralli girmeyi hedefliyor.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı kart cezalısı Kaan Ayhan, müsabakada oynayamayacak. Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs'un formasına kavuşması bekleniyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Muja, Holse, Emre, Mouandilmadji

